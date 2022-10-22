Гомельский: наставник УНИКСа Перасович входит в топ-10 лучших тренеров Европы

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высоко оценил тренерские качества наставника УНИКСа Велимира Перасовича.



«С моей точки зрения, Перасович входит в десятку лучших тренеров Европы. Он отработал много лет в лучшем национальном чемпионате континента — испанском. В прошлом сезоне Перасович с УНИКСом продемонстрировал своё тренерское мастерство. Клуб точно выходил в плей-офф Евролиги, а возможно, и в «Финал четырёх».

У Перасовича ещё один сезон с УНИКСом, который он обязан отработать. Начало сезона Единой лиги ВТБ показывает, что тренер готов бороться за самое высокое место в турнире. А какие приглашения он будет получать после этого — мы узнаем следующим летом», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

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