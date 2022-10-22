Капитан «Зенита» выбыл из-за травмы на неопределённый срок

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Зубков выбыл на неопределённый срок из-за повреждения связок голеностопного сустава.

«В матче с красноярским «Енисеем» Андрей Зубков и Артём Клименко получили травмы. В результате медицинского обследования у капитана команды выявлено повреждение связок голеностопного сустава, а у нашего центрового – повреждение связок стопы. Оба игрока выбыли на неопределённый период. Также ближайший матч пропустит Сергей Торопов, восстанавливающийся от повреждения задней мышцы бедра», — сообщает пресс-служба «Зенита».

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 24 октября, начало — в 18:00 мск.

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