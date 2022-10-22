Лидеры УНИКСа могут пропустить предстоящий матч с «Локомотивом-Кубань»

Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон из-за травмы не сыграет в предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который состоится 23 октября на паркете «Баскет-холла» в Казани. Также игру могут пропустить лидеры команды Андрей Воронцевич и Джален Рейнольдс.

«Матч с «Локомотивом-Кубань» пропустит американский защитник Дэрил Мэйкон, продолжающий восстанавливаться от серьёзной травмы бедра. Под вопросом участие в игре из-за повреждений капитана Андрея Воронцевича и центрового Джалена Рейнольдса», — сообщает пресс-служба УНИКСа.

УНИКС после четырёх побед на старте сезона возглавляет таблицу Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» располагается на седьмой строчке. На его счету две победы и два поражения.

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