Управленец клуба НБА: «Уорриорз» боятся, что ситуация с Грином приведёт к расколу игроков

Управленец одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации, выступающего в Западной конференции, на правах анонимности прокомментировал ситуацию в «Голден Стэйт Уорриорз».



На одной из тренировок команды ветеран Дрэймонд Грин подрался с 23-летним Джорданом Пулом.



«В «Уорриорз» действительно опасаются последствий инцидента. О таких вещах трудно забыть, даже если ваша команда уже сталкивалась с разного рода трудностями и успешно их преодолевала.



У них есть немало молодых игроков и немало тех, кто давно выступает с Грином. Он может быть излишне жёстким в отношении другого поколения. В такой ситуации можно получить раскол между молодёжью и ветеранами, и в НБА уже были клубы, которым такая ситуация наносила ущерб», — приводит слова функционера Heavy.

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