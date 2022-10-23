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«Бостон» с 40 очками Тейтума обыграл «Орландо» на выезде. Это третья победа «Селтикс»

«Бостон» с 40 очками Тейтума обыграл «Орландо» на выезде. Это третья победа «Селтикс»
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На площадке арены «Эмвей-центр» в Орландо состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Меджик» принимал финалиста прошлого сезона «Бостон Селтикс». Гости выиграли со счётом 126:120.

Самым результативным в составе победителей был лидер команды Джейсон Тейтум – он принёс «Бостону» 40 очков и совершил семь подборов. При этом на его счету одна передача. Деррик Уайт заработал 27 очков, Джейлен Браун – 12 очков, девять подборов и четыре передачи.

У «Орландо» третье поражение подряд в стартовавшем сезоне. 29 очков в матче с «Селтикс» команде принёс защитник Терренс Росс, 23 – Паоло Банкеро, 18 – Франц Вагнер. Лучшим по количеству подборов стал центровой Уэнделл Картер (12).

«Селтикс» продлили победную серию до трёх матчей. В первой игре нового сезона команда победила «Филадельфию» (126:117), во второй – «Майами Хит» (111:104).

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Росс - 29, Банкеро - 23, Вагнер - 18, Картер - 15, Энтони - 14, Океке - 8, Бол - 6, Бамба - 3, Харрис - 3, Хэмптон - 1, Айзек, Вагнер, Саггс, Скофилд, Фульц, Харрис, Хьюстан
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Уайт - 27, Брогдон - 13, Уильямс - 13, Браун - 12, Хозер - 9, Смарт - 6, Притчард - 3, Вонле - 2, Корнет - 1, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Уильямс, Хорфорд
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