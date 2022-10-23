«Бостон» с 40 очками Тейтума обыграл «Орландо» на выезде. Это третья победа «Селтикс»

На площадке арены «Эмвей-центр» в Орландо состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Меджик» принимал финалиста прошлого сезона «Бостон Селтикс». Гости выиграли со счётом 126:120.



Самым результативным в составе победителей был лидер команды Джейсон Тейтум – он принёс «Бостону» 40 очков и совершил семь подборов. При этом на его счету одна передача. Деррик Уайт заработал 27 очков, Джейлен Браун – 12 очков, девять подборов и четыре передачи.



У «Орландо» третье поражение подряд в стартовавшем сезоне. 29 очков в матче с «Селтикс» команде принёс защитник Терренс Росс, 23 – Паоло Банкеро, 18 – Франц Вагнер. Лучшим по количеству подборов стал центровой Уэнделл Картер (12).



«Селтикс» продлили победную серию до трёх матчей. В первой игре нового сезона команда победила «Филадельфию» (126:117), во второй – «Майами Хит» (111:104).