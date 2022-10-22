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Джимми Батлер объяснил причину поражений «Майами» в стартовых турах

Джимми Батлер объяснил причину поражений «Майами» в стартовых турах
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о причинах поражений команды в двух стартовых турах нового сезона НБА.

«Мы все прекрасно знаем и понимаем, что должны намного лучше играть в защите. Мы уже говорили об этом в команде и после первого поражения от «Чикаго», будем говорить и сейчас, после игры с «Бостоном». Не хотелось бы потом снова повторять эти же слова после следующей игры с «Торонто».

Надо с большим желанием играть в обороне и останавливать соперников на своей половине площадки. Нужно вкладываться в защиту ровно так же, как мы вкладываемся в атаку», — приводит слова Батлера The Miami Herald.

«Майами Хит» в первых стартовых турах проиграл «Чикаго» со счётом 108:116 и «Бостону» — 104:111.

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