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Райкович рассказал, за счёт чего ЦСКА уверенно обыграл «Автодор» на выезде

Райкович рассказал, за счёт чего ЦСКА уверенно обыграл «Автодор» на выезде
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Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (102:75).

«Поздравляю обе команды с этой игрой, получилось хорошее сражение, в котором каждый из игроков старался показать свой максимум. Всё решил наш более «глубокий» состав. В зале была отличная атмосфера, и я хочу пожелать удачи «Автодору», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Для ЦСКА это уже пятая победа подряд. Следующую встречу подопечные Эмиля Райковича проведут 27 октября дома с «Енисеем» (20:00). «Автодор» в этот же день встретится с «Пармой-Пари» в Перми. Начало этого матча — в 17:00.

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