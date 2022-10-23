Райкович рассказал, за счёт чего ЦСКА уверенно обыграл «Автодор» на выезде
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (102:75).
«Поздравляю обе команды с этой игрой, получилось хорошее сражение, в котором каждый из игроков старался показать свой максимум. Всё решил наш более «глубокий» состав. В зале была отличная атмосфера, и я хочу пожелать удачи «Автодору», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.
Для ЦСКА это уже пятая победа подряд. Следующую встречу подопечные Эмиля Райковича проведут 27 октября дома с «Енисеем» (20:00). «Автодор» в этот же день встретится с «Пармой-Пари» в Перми. Начало этого матча — в 17:00.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
18:38
-
18:35
-
18:18
-
17:47
-
17:14
-
16:41
-
16:00
-
14:02
-
13:44
-
12:12
-
12:04
-
10:10
-
07:46
-
06:36
-
06:08
-
04:57
-
03:43
- 22 октября 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:43
-
20:17
-
17:38
-
16:37
-
15:16
-
15:07
-
15:00
-
14:49
-
14:37
-
14:17
-
12:31
-
12:26
-
10:32
-
09:47
-
09:41
-
08:02
Партнерский контент