Перасович: для нас было принципиально важно выиграть у «Локомотива-Кубань»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (83:75).

«Прежде всего поздравляю игроков с победой в тяжёлом матче. Для нас было принципиально важно выиграть сегодня у такого серьёзного противника, как «Локомотив-Кубань». Возможно, со стороны может показаться, что победы даются нам легко, поскольку в предыдущих встречах мы громили соперников с разницей в 40–50 очков. Однако это не так.



На этой неделе мы лишились сразу двух баскетболистов – травмировался Андрей Воронцевич и чувствовал недомогание Джален Рейнольдс. Наш американский центровой попал в заявку на матч, но в последние дни не тренировался с командой и находится не в оптимальной форме», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.