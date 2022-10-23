Секулич — о поражении УНИКСу: сегодня у нас были шансы на победу, но мы их упустили
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (75:83).
«Поздравляю УНИКС с победой. Игра получилась тяжёлой для обоих соперников. Моментами команды демонстрировали отличный баскетбол. У нас молодой состав. Мы ещё только стремимся к тому, чтобы играть на таком уровне, как УНИКС. Тем не менее сегодня у нас были шансы на победу. К сожалению, мы их упустили», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Свой следующий матч УНИКС проведёт 28 октября. Команде предстоит домашний матч с МБА. Начало встречи — в 19:00. «Локомотив-Кубань» 27 октября встретится с «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на выезде.
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