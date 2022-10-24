«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд со старта сезона, уступив «Портленду»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 104:106, которое стало для них третьим кряду со старта сезона.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал 32-летний американский разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард – на его счету 41 очко, пять подборов и две передачи. В составе «Лейкерс» наибольшее количество очков набрал 37-летний американский форвард Леброн Джеймс – 31 очко, восемь подборов и восемь передач.

Единственный дабл-дабл в матче на счету центрового «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвиса – 22 очка, 10 подборов и три передачи.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют на выезде с «Денвер Наггетс» (в ночь на 27 октября), а «Портленд» встретится всё с тем же «Денвером» чуть ранее (в ночь на 25 октября).