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«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд со старта сезона, уступив «Портленду»

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд со старта сезона, уступив «Портленду»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 104:106, которое стало для них третьим кряду со старта сезона.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал 32-летний американский разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард – на его счету 41 очко, пять подборов и две передачи. В составе «Лейкерс» наибольшее количество очков набрал 37-летний американский форвард Леброн Джеймс – 31 очко, восемь подборов и восемь передач.

Единственный дабл-дабл в матче на счету центрового «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвиса – 22 очка, 10 подборов и три передачи.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют на выезде с «Денвер Наггетс» (в ночь на 27 октября), а «Портленд» встретится всё с тем же «Денвером» чуть ранее (в ночь на 25 октября).

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Дэвис - 22, Уокер - 15, Уэстбрук - 10, Беверли - 7, Ривз - 7, Браун - 4, Джонс - 4, Тоскано-Андерсон - 4, Брайант, Габриэль, Кристи, Нанн, Пиппен Мл., Райан, Суидер, Шрёдер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 41, Грант - 16, Саймонс - 12, Харт - 9, Литтл - 7, Уинслоу - 7, Нуркич - 6, Ойбанкс - 4, Шарп - 4, Butler, Браун, Джонсон, Пэйтон II, Сарр, Уокер, Уотфорд
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