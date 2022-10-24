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Дабл-дабл Порзингиса не помог «Вашингтону» с «Кливлендом». «Юта» обыграла «Нью-Орлеан»

Дабл-дабл Порзингиса не помог «Вашингтону» с «Кливлендом». «Юта» обыграла «Нью-Орлеан»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 117:107 (30:31, 27:20, 26:25, 20:27, 14:4).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл – 37 очков, 5 подборов и 4 передачи. В составе «Уизардс» наибольшее количество очков набрал латвийский центровой Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 11 подборов и 3 передач.

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 107
ОТ
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 37, Осман - 16, Аллен - 15, Уэйд - 12, ЛеВерт - 10, Мобли - 10, Лопес - 6, Лав - 5, Нето - 4, Окоро - 2, Гарлэнд, Дьяките, Мобли, Рубио, Стивенс, Уиндлер
Вашингтон Уизардс: Бил - 27, Порзингис - 18, Хатимура - 16, Моррис - 13, Кузма - 11, Бартон - 9, Райт - 7, Авдия - 2, Гилл - 2, Гэффорд - 2, Гибсон, Гудвин, Дэвис, Кисперт, Кэри, Тодд, Шакел

В параллельном матче «Юта Джаз» на выезде с трудом переиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» в овертайме – 122:121 (26:24, 37:29, 30:31, 17:26, 12:11). Самый значительный вклад в победу гостей внёс финский лёгкий форвард Лаури Маркканен, на счету которого дабл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 1 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
121 : 122
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 28, Уильямсон - 25, Мёрфи - 16, Ингрэм - 10, Нэнс - 10, Джонс - 9, Альварадо - 7, Маршалл - 7, Валанчюнас - 6, Грэм - 3, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Хэйс, Эрнангомес
Юта Джаз: Маркканен - 31, Олиник - 20, Кларксон - 18, Вандербилт - 15, Секстон - 8, Кесслер - 7, Конли - 7, Хортон-Такер - 7, Гэй - 5, Бисли - 4, Агбаджи, Азубуике, Александер-Уолкер, Больмаро, Джузэнг, Поттер, Фонтеккио

Ранее также состоялся матч, в котором «Шарлотт Хорнетс» в гостях уверенно победила «Атланту Хоукс» — 126:109 (22:30, 37:25, 45:29, 22:25). Разыгрывающий хозяев Трей Янг оказался самым результативным игроком матча – 28 очков, 5 подборов и 9 передач.

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2022, понедельник. 00:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
109 : 126
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Янг - 28, Мюррей - 19, Капела - 14, Коллинс - 10, Оконгву - 10, Хантер - 10, Гриффин - 8, Джонсон - 3, Холидэй - 3, Мартин - 2, Холидей - 2, Богданович, Калвер, Камински, Крейчи, Форрест
Шарлотт Хорнетс: Убре - 24, Ричардс - 20, Смит - 18, Вашингтон - 12, Хэйворд - 12, Букнайт - 10, Макдэниелс - 9, Пламли - 8, Тор - 5, Маледон - 4, Макгауэнс - 2, Уильямс - 2, Болл, Джонс, Мартин, Розир
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