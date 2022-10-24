Дабл-дабл Порзингиса не помог «Вашингтону» с «Кливлендом». «Юта» обыграла «Нью-Орлеан»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 117:107 (30:31, 27:20, 26:25, 20:27, 14:4).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл – 37 очков, 5 подборов и 4 передачи. В составе «Уизардс» наибольшее количество очков набрал латвийский центровой Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 11 подборов и 3 передач.

В параллельном матче «Юта Джаз» на выезде с трудом переиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» в овертайме – 122:121 (26:24, 37:29, 30:31, 17:26, 12:11). Самый значительный вклад в победу гостей внёс финский лёгкий форвард Лаури Маркканен, на счету которого дабл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 1 передачи.

Ранее также состоялся матч, в котором «Шарлотт Хорнетс» в гостях уверенно победила «Атланту Хоукс» — 126:109 (22:30, 37:25, 45:29, 22:25). Разыгрывающий хозяев Трей Янг оказался самым результативным игроком матча – 28 очков, 5 подборов и 9 передач.