Результаты всех матчей НБА 24 октября

24 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня.
«Атланта Хоукс» – «Шарлотт Хорнетс» – 109:126
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Юта Джаз» – 121:122 (ОТ)
«Кливленд Кавальерс» – «Вашингтон Уизардс» – 117:107 (ОТ)
«Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» – 106:116
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз» – 130:125
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санз» – 104:111
В самом результативном матче самым полезным игроком у «Голден Стэйт» стал американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 33 очка, пять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал другой американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. Он отметился дабл-даблом: 26 очков, пять подборов и 10 передач. Также дабл-дабл заработал центровой Домантас Сабонис (19 очков, 14 подборов и четыре передачи).
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