Хэм — о Уэстбруке: у нас нет времени на чувства людей. Надо менять ситуацию

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу возможного недовольства разыгрывающего «озёрников» Расселла Уэстбрука тем, что он остаётся на скамейке запасных.

«У нас нет времени на чувства или на переживания людей. Мы пытаемся переломить ситуацию. У меня нет времени не переживания одного человека по поводу того, где, когда и как он используется в отдельные моменты игры», — приводит слова Хэма ESPN.

В последнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 104:106, которое стало для них третьим кряду со старта сезона. В составе «Лейкерс» наибольшее количество очков набрал 37-летний американский форвард Леброн Джеймс – 31 очко, восемь подборов и восемь передач.