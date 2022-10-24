«Парма-Пари» обыграла МБА в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» обыграла МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев со счётом 78:70.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов оформил Джоэл Джеймс. Ещё один дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Данила Походяев. Ещё 14 баллов на счету Глеба Шейко.



В составе МБА 14 очков на свой счёт записал Андрей Лопатин. По 13 баллов на счету Тимофея Якушина, Александра Хоменко и Ильи Платонова.



Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 27 октября в Перми. Соперниками «Пармы» будут баскетболисты саратовского «Автодора». МБА в следующем туре сыграет в Москве с казанским УНИКСом, встреча состоится 28 октября.