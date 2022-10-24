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«Парма-Пари» обыграла МБА в Единой лиге ВТБ

«Парма-Пари» обыграла МБА в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» обыграла МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев со счётом 78:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов оформил Джоэл Джеймс. Ещё один дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Данила Походяев. Ещё 14 баллов на счету Глеба Шейко.

В составе МБА 14 очков на свой счёт записал Андрей Лопатин. По 13 баллов на счету Тимофея Якушина, Александра Хоменко и Ильи Платонова.

Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 27 октября в Перми. Соперниками «Пармы» будут баскетболисты саратовского «Автодора». МБА в следующем туре сыграет в Москве с казанским УНИКСом, встреча состоится 28 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
24 октября 2022, понедельник. 17:30 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
78 : 70
МБА
Москва, Россия
Парма-Пари: Роберсон - 17, Джеймс - 14, Походяев - 14, Шейко - 14, Антипов - 7, Диме - 7, Платунов - 3, Попов - 2, Будин, Куров, Перевалов, Фирсов
МБА: Лопатин - 14, Платонов - 13, Хоменко - 13, Якушин - 13, Воронов - 7, Шарапов - 4, Касаткин - 3, Коновалов - 2, Валиев - 1, Голдырев, Клюев, Пушков
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