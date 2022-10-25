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Наставник «Лейкерс» рассказал, что должен сделать Уэстбрук, чтобы выйти на былой уровень

Наставник «Лейкерс» рассказал, что должен сделать Уэстбрук, чтобы выйти на былой уровень
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился мнением о неудачном начале сезона разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука. Как считает Хэм, Уэстбрук обладает поставленным трёхочковым броском, ему лишь нужно включиться в процесс, чтобы вернуть былую результативность.

«Я не хочу, чтобы кто-то из моих игроков колебался, совершая броски. Я не хочу, чтобы у них были какие-то комплексы. Я хочу, чтобы они были уверены в своей способности забивать. Проценты Расса не были высокими. Но он может совершать трёхочковые броски. Так что вопрос в том, чтобы наконец включиться. Если ты настроен на это, то должен сделать шаг вперёд. В этом всё и дело», — приводит слова Хэма The Ringer.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:

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