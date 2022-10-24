Соперник перестал защищаться против Уэстбрука. Невероятная тактика «Портленда» сработала!

При одном только упоминании баскетбольного клуба «Лейкерс» у многих поклонников и следящих за НБА одномоментно возникнет боль в какой-нибудь части тела. Калифорнийский клуб вроде бы должен был поправить своё состояние за лето. Пришёл новый тренер, выздоровел Энтони Дэвис, Леброн Джеймс по-прежнему в великолепной форме. Но победить в этом сезоне команда из Лос-Анджелеса никак не может. Прошлой ночью пурпурно-золотые проиграли третий матч подряд, буквально подарив сопернику победу.

И ведь это были хорошо заряженные и по-спортивному злые «Лейкерс». С первых же владений в глаза бросался азарт, с которым действуют все без исключения подопечные Дарвина Хэма. Да, калифорнийцы всё ещё ужасны в реализации дальних бросков: в матче против «Портленда» хозяева реализовали всего 6 из 33. Но отдача в защите и движение мяча в нападении точно вызывали уважение у всех, кто следил за этим противостоянием.

Леброн Джеймс в проигранном матче с «Уорриорз» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

После 43 минут игры казалось, что первая победа в сезоне уже никуда не денется. «Лейкерс» были лучше именно как команда. При счёте 95:90 в пользу хозяев Леброн остался один на один против Юсуфа Нуркича. Король отправился в проход и забил с фолом, а после реализовал бонусный штрафной — 98:90 за 4.42 до конца четвёртой четверти.

И в этот момент главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс решил действовать от противного. Его решением Расселл Уэстбрук был отдан Нуркичу. Сказать, что боснийский центровой как-то пытался обороняться против своего оппонента, было бы неправдой. Нуркич демонстративно располагался в трёхсекундной зоне, провоцируя Расса на атаку.

Расселл Уэстбрук на скамейке запасных Фото: Keith Birmingham/Getty Images

Провокация имени Биллапса сработала за 3.16 до конца четвёртой четверти, когда Уэстбрук решился на дальний бросок после передачи Леброна Джеймса. Соперник не только смог быстро завладеть мячом на подборе, но и конвертировал его в три очка — отличился Дэмьен Лиллард, реализовавший сложнейший трёхочковый с сопротивлением.

Эксперимент по «нулевой опеке» Уэстбрука продолжился и дальше. За 103 секунды до конца Расселл перешёл центральную линию и, кажется, какое-то время не понимал, почему вокруг нет защитников. Игроки «Портленда» разобрали оставшихся оппонентов, а Юсуф Нуркич, стоявший рядом с трёхсекундной зоной лишь поднял руку, показывая, что всё под контролем.

Развязка матча случилась на последней минуте. При счёте 102:99 в пользу «Лейкерс» Лилларда плотно прихватил Патрик Беверли, и звезда «Трэйл Блэйзерс» не смог получить мяч. В итоге Анферни Саймонс отправился в проход под кольцо и набрал очень непростые два очка — 102:101. Оставалось играть 36 секунд.

Дэмьен Лиллард в атаке Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

И тут мяч снова каким-то чудом достался Уэстбруку. Понимая, что его и в этой ситуации никто не держит, Рассел прибежал в нападение и швырнул (здесь сложно подобрать другое слово) мяч в сторону кольца. С момента попадания Саймонса прошло всего восемь секунд. После матча свой поступок Уэстбрук попытается объяснить желанием «украсть» атаку. Таким приёмом часто пользуются в НБА, когда команда проводит одну быструю атаку, оставляя себе время ещё на одну после нападения соперников.

После этого Уэстбрук отправился на скамейку. Команда проиграла матч уже без него. Здесь снова было место для магии Лилларда, забившего «трёху» из невероятного положения. А ещё «Лейкерс» почему-то выключились при победной атаке Джереми Гранта. Леброн Джеймс пропустил соперника в «краску», а подстраховка Энтони Дэвиса оказалась слишком неакцентированной.

После матча главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о том, почему он заменил Уэстбрука после того самого промаха и убрал с концовки матча. Наставник с первых дней своего назначения убеждал себя и журналистов в том, что Расселл способен преобразиться, но, судя по всему, и его терпение уже на исходе.

«У нас нет времени на чувства и на переживания людей. Наша задача сейчас – исправить ситуацию. У меня нет времени на переживания одного человека по поводу того, где, когда и как он используется в отдельные моменты игры.

Я хочу, чтобы мы атаковали кольцо напрямую, в проходе. Уэстбрук совершил такой бросок, какой соперник и хочет видеть от вас – дальний двухочковый, средний с сопротивлением. А ведь он по-прежнему способен на взрывные проходы под кольцо, способен делать это на высоком уровне, этого мне и хотелось. Особенно когда Нуркич стоит в трёхсекундной с пятью персональными фолами» — сказал Хэм.

Цифры Уэстбрука по старту сезона могут удивить даже очень больших поклонников таланта разыгрывающего. При средней результативности в 10,3 очка Уэстбрук реализует лишь 29% бросков. А уж с дальними и вовсе настоящий кошмар — только 8% трёхочковых, выпущенных Расселлом, достигли цели (1 из 12).

Теперь соперники получили ещё одно оружие, которым обязательно будут пользоваться. Уэстбрука показательно не будут держать, давая ему бросать из любых положений. Кажется, это может окончательно сломать психику баскетболиста, зарабатывающего $ 47 млн (третья зарплата в НБА).