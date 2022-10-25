Эмбиид: фанаты хотят, чтобы всю команду отправили в G-Лигу, но мы не чувствуем давления

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид высказался по поводу неудачного старта команды.

«С точки зрения болельщиков, они, вероятно, хотят, чтобы меня обменяли, а всю команду отправили в G-Лигу. Но для меня это не давление. Это три игры, довольно новая команда, все пытаются найти свой путь. Я думаю, что сегодня был большой шаг в нападении и защите», — приводит слова Эмбиида Fadeaway World.

Напомним, «Сиксерс» начали новый сезон Национальной баскетбольной лиги с трёх поражений подряд. Сегодня ночью команде удалось прервать неудачную серию победой в домашнем матче с «Индианой Пэйсерс» — 120:106. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, который записал себе в актив 29 очков, 11 передач и девять подборов.