Эмбиид: фанаты хотят, чтобы всю команду отправили в G-Лигу, но мы не чувствуем давления
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид высказался по поводу неудачного старта команды.
«С точки зрения болельщиков, они, вероятно, хотят, чтобы меня обменяли, а всю команду отправили в G-Лигу. Но для меня это не давление. Это три игры, довольно новая команда, все пытаются найти свой путь. Я думаю, что сегодня был большой шаг в нападении и защите», — приводит слова Эмбиида Fadeaway World.
Напомним, «Сиксерс» начали новый сезон Национальной баскетбольной лиги с трёх поражений подряд. Сегодня ночью команде удалось прервать неудачную серию победой в домашнем матче с «Индианой Пэйсерс» — 120:106. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, который записал себе в актив 29 очков, 11 передач и девять подборов.
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