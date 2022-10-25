«Лицо НБА в будущем». Дюрант — о 23-летнем игроке
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Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мыслями о 23-летнем разыгрывающем клуба «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте.
«Он самый ликвидный игрок в нашей лиге — лицо НБА в будущем. Насколько же многих детей вдохновляет этот парень!» — приводит слова Дюранта в своих социальных сетях обозреватель Ник Фридель.
В сезоне-2021/2022 Морант дебютировал в матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. В том же сезоне он принял участие в 66 матчах НБА, в которых в среднем приносил своей команде 27,4 очка. Кроме того, в среднем за встречу он совершал 6 подборов и 7,2 передачи.
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Недавно Дюрант объяснял, почему Морант является уникальным игроком.
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