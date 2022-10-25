Лидер «Мемфиса» Морант рассказал, кто его мотивирует выходить на площадку

Разыгрывающий клуба «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант рассказал, кто для него является самым главным мотиватором при выходе на площадку. По словам баскетболста, таким человеком является его трёхлетняя дочь Каари.

«Каари, ты единственная причина, по которой папа всё ещё живёт баскетболом. Ты слишком мала, чтобы понять это, но поверь, это так. Я люблю тебя», — написал Морант в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Морант является одним из лидеров «Мемфиса». После четырёх игр на старте сезона НБА он набрал 141 очко. Это лучший показатель в составе команды.

В сезоне-2021/2022 Морант дебютировал в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. В том же сезоне он принял участие в 66 матчах НБА, в которых в среднем приносил своей команде 27,4 очка. Кроме того, в среднем за встречу он совершал шесть подборов и 7,2 передачи.

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков: