Дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения 111:113 в матче с «Нью-Орлеаном»

На площадке «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Даллас Маверикс». Хозяева победили со счётом 113:111.
Самым результативным игроком в составе гостей стал лидер команды, словенский разыгрывающий Лука Дончич. На его счету дабл-дабл с 37 очками и 11 подборами. Также Дончич отдал семь результативных передач. Форвард «Далласа» Кристиан Вуд завершил матч с 23 очками и шестью подборами.
У победителей же отличный матч провёл лёгкий форвард Трей Мёрфи. Он набрал 22 очка и совершил пять подборов. При этом он показал стопроцентную реализацию двухочковых (4/4), трёхочковых (4/4) и штрафных (2/2) бросков. Наджи Маршалл принёс «Пеликанс» 15 очков, Си Джей Макколлум и Девонте Грэм – по 14.
Для «Нью-Орлеана» это третья победа в сезоне. Ранее команда обыграла «Бруклин» (130:108) и «Шарлотт» (124:112), а также уступила «Юте» в овертайме (121:122). У «Далласа» же теперь два поражения в стартовавшем розыгрыше НБА. В первой игре 35 очков Дончича не спасли в таком же близком матче с «Финиксом» (105:107). Но затем «Маверикс» прервали успешный двухматчевый старт «Мемфис Гриззлис», уверенно победив со счётом 137:96.
- 26 октября 2022
-
05:08
-
00:57
-
00:00
- 25 октября 2022
-
22:54
-
22:22
-
21:33
-
20:54
-
20:20
-
19:56
-
19:39
-
19:21
-
18:53
-
18:05
-
17:38
-
17:13
-
16:29
-
16:17
-
16:06
-
15:28
-
15:22
-
14:10
-
14:01
-
13:01
-
12:50
-
12:15
-
12:01
-
11:01
-
10:48
-
09:59
-
09:48
-
09:22
-
08:00
-
05:33
-
04:28
-
00:50