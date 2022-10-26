Дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения 111:113 в матче с «Нью-Орлеаном»

На площадке «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Даллас Маверикс». Хозяева победили со счётом 113:111.



Самым результативным игроком в составе гостей стал лидер команды, словенский разыгрывающий Лука Дончич. На его счету дабл-дабл с 37 очками и 11 подборами. Также Дончич отдал семь результативных передач. Форвард «Далласа» Кристиан Вуд завершил матч с 23 очками и шестью подборами.



У победителей же отличный матч провёл лёгкий форвард Трей Мёрфи. Он набрал 22 очка и совершил пять подборов. При этом он показал стопроцентную реализацию двухочковых (4/4), трёхочковых (4/4) и штрафных (2/2) бросков. Наджи Маршалл принёс «Пеликанс» 15 очков, Си Джей Макколлум и Девонте Грэм – по 14.

Для «Нью-Орлеана» это третья победа в сезоне. Ранее команда обыграла «Бруклин» (130:108) и «Шарлотт» (124:112), а также уступила «Юте» в овертайме (121:122). У «Далласа» же теперь два поражения в стартовавшем розыгрыше НБА. В первой игре 35 очков Дончича не спасли в таком же близком матче с «Финиксом» (105:107). Но затем «Маверикс» прервали успешный двухматчевый старт «Мемфис Гриззлис», уверенно победив со счётом 137:96.