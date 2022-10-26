Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри сделал заявление после удаления Томпсона и Букера за перепалку

Карри сделал заявление после удаления Томпсона и Букера за перепалку
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мыслями об удалении своего товарища по команде Клэя Томпсона во время матча с клубом «Финикс Санз». В ходе третьей четверти Томпсон вступил в перепалку с игроком «Санз» Девином Букером. Инцидент продолжался несколько минут. В результате удалены были оба. Для Томпсона это было первое удаление в карьере. Карри высказал мнение, что судье не стоило удалять игроков.

«Перепалка с Букером — обычная составляющая баскетбола. Такое случается не каждую ночь, но это неудивительно. На самом деле я думал, что это не повод для удаления. Там было лишь много слов с обеих сторон», — приводит слова Карри KNBR.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:

Новость по теме
Стив Керр отреагировал на первое в карьере удаление Томпсона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022