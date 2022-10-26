Карри сделал заявление после удаления Томпсона и Букера за перепалку

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мыслями об удалении своего товарища по команде Клэя Томпсона во время матча с клубом «Финикс Санз». В ходе третьей четверти Томпсон вступил в перепалку с игроком «Санз» Девином Букером. Инцидент продолжался несколько минут. В результате удалены были оба. Для Томпсона это было первое удаление в карьере. Карри высказал мнение, что судье не стоило удалять игроков.



«Перепалка с Букером — обычная составляющая баскетбола. Такое случается не каждую ночь, но это неудивительно. На самом деле я думал, что это не повод для удаления. Там было лишь много слов с обеих сторон», — приводит слова Карри KNBR.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: