Карри сделал заявление после удаления Томпсона и Букера за перепалку
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мыслями об удалении своего товарища по команде Клэя Томпсона во время матча с клубом «Финикс Санз». В ходе третьей четверти Томпсон вступил в перепалку с игроком «Санз» Девином Букером. Инцидент продолжался несколько минут. В результате удалены были оба. Для Томпсона это было первое удаление в карьере. Карри высказал мнение, что судье не стоило удалять игроков.
«Перепалка с Букером — обычная составляющая баскетбола. Такое случается не каждую ночь, но это неудивительно. На самом деле я думал, что это не повод для удаления. Там было лишь много слов с обеих сторон», — приводит слова Карри KNBR.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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