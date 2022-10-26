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Букер высказался о Томпсоне после их перепалки, которая привела к обоюдному удалению

Букер высказался о Томпсоне после их перепалки, которая привела к обоюдному удалению
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался о конфликте с игроком «Голден Стэйт Уорриорз» Клэем Томпсоном, который случился во время матча их команд, состоявшегося сегодня, 26 октября. Инцидент произошёл в ходе третьей четверти и продолжался несколько минут. В результате удалены были оба.

«Чувак, я люблю Клэя Томпсона. Я любил его с самого начала. Если вспомнить, то с самого драфта я говорил, что хочу быть Клэем Томпсоном. Но это не освобождает нас от того, чтобы соревноваться друг с другом и говорить в адрес друг друга какие-то лёгкие колкости. Меня это вполне устраивает, я большой поклонник его соревновательного характера. Больше сказать нечего», — сказал Букер в интервью после матча.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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