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Войнаровски: «Лейкерс» не связывались с другими командами по поводу обмена Уэстбрука

Войнаровски: «Лейкерс» не связывались с другими командами по поводу обмена Уэстбрука
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Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не связывались с командами по поводу обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Как мне сказали, «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне пока не связывались ни с «Индианой», ни с «Ютой», с которыми у них были переговоры в нынешнее межсезонье. Думаю, нам придётся привыкать к этой команде, которая в ближайшее время кардинально не изменится, если она вообще изменится в этом сезоне», — приводит слова Эдриана Войнаровски Lakers Daily.

На старте нынешнего сезона «Лейкерс» потерпел три поражения в трёх матчах. По мнению экспертов, во многом вина за поражения лежит на Расселле Уэстбруке. В матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Уэстбрук повторил собственный антирекорд, забив четыре мяча из 26 (15,4%) в последних двух играх. Это наихудший процент точных бросков с игры за два матча для баскетболиста «Лейкерс» за последние 50 лет (при минимуме в 25 попыток). Уэстбрук повторил себя же образца января.

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