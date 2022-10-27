Митчелл рассказал, как сорвался его обмен в «Нью-Йорк»
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал о том, как в прошедшее межсезонье сорвался его обмен в «Нью-Йорк Никс».
«Когда узнал, что меня обменяют, то заснул с мыслью: «Это же отлично, я проснусь игроком «Нью-Йорка». Я ждал этого, уже буквально собрался лететь в Нью-Йорк, но внезапно позвонил мой агент и сказал, что я еду в Кливленд.
В тот момент я был в шоке», — приводит слова Митчелла Fadeaway World.
Донован Митчелл был выбран «Денвер Наггетс» на драфте-2017 под 13-м номером, но в тот же день его отправили в «Юту Джаз». В составе «Джаз» Митчелл провёл пять сезонов, в которых набирал в среднем за игру 23,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,5 результативные передачи.
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