Защитник «Шарлотт» рассказал, что в межсезонье планировал стать игроком НФЛ

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Деннис Смит рассказал, что планировал перейти в американский футбол, если бы не получил в межсезонье предложение остаться в НБА.



«Я сказал своему предыдущему агенту, что не собираюсь ехать за границу. Если не будет вариантов в НБА, то просто перейду в НФЛ. Я говорил абсолютно серьёзно и начал готовиться. Специально прибавил в весе и действительно хотел попробовать. Я играл в футбол в старшей школе и был одним из лучших игроков в своём возрасте. Клянусь Богом, я бы сделал это», — приводит слова Смита Daily News.



24-летний Смит в сентябре подписал однолетний контракт с «Шарлотт Хорнетс» на $ 2,1 млн и продолжил карьеру в НБА.



В стартовых турах у Смита в среднем за игру 13,3 очка и 4,7 результативные передачи.