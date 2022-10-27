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«Самара» разгромила «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» разгромила «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Астану» из Казахстана. Встреча закончилась победой хозяев паркета. Счёт матча — 93:58 (25:12, 23:12, 25:19, 20:15).

Самым результативным игроком в составе обеих команд стал американский разыгрывающий «Самары» Маркос Найт. В его активе 29 очков. У гостей лучшую результативность продемонстрировал американский центровой Майкл Майерс. На его счету 11 очков.

В следующем туре «Самара» на выезде сыграет с «Минском». Встреча запланирована на 31 октября и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Астана» следующий матч проведёт 31 октября с «Локомотивом-Кубань». Матч состоится в Краснодаре. Начало — в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
27 октября 2022, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
93 : 58
Астана
Астана, Казахстан
Самара: Найт - 20, Умрихин - 14, Эннис - 13, Карданахишвили - 7, Томас - 7, Лазарев - 5, Пичкуров - 3, Гафуров - 2, Зверев - 2, Риверс - 2, Барашков, Шелекето
Астана: Майерс - 9, Гаврилов - 6, Паркс - 6, Аксёнов - 5, Лиходей - 4, Марчук - 4, Балашов - 3, Марчук - 3, Щербак - 3, Каныгин, Мурзагалиев, Нефф
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