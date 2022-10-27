«Самара» разгромила «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Астану» из Казахстана. Встреча закончилась победой хозяев паркета. Счёт матча — 93:58 (25:12, 23:12, 25:19, 20:15).



Самым результативным игроком в составе обеих команд стал американский разыгрывающий «Самары» Маркос Найт. В его активе 29 очков. У гостей лучшую результативность продемонстрировал американский центровой Майкл Майерс. На его счету 11 очков.



В следующем туре «Самара» на выезде сыграет с «Минском». Встреча запланирована на 31 октября и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Астана» следующий матч проведёт 31 октября с «Локомотивом-Кубань». Матч состоится в Краснодаре. Начало — в 20:00 мск.