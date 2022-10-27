«Никто не хочет этого говорить, а я скажу». Экс-игрок НБА — о перспективах «Лейкерс»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Тим Леглер поделился мыслями о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» прервать затянувшуюся серию из поражений на старте сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Вместе с ним выступил и другой экс-игрок НБА – Кендрик Перкинс. Оба делились мыслями ещё до встречи «Лейкерс» с клубом «Денвер Наггетс» (99:110). В этом матче калифорнийская команда потерпела четвёртое поражение, не одержав ещё ни одной победы.
«Я не знаю, когда они добьются победы, но я более чем уверен, что сегодня они этого не сделают. Я знаю, что это произойдёт уж точно не сегодня вечером. Они не выиграют в Денвере. Я это знаю. Я в этом уверен», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.
«Никто не хочет этого говорить, а я скажу. Их серия будет 0-7. А первой победы они добьются в домашнем матче с «Ютой» 4 ноября. Запасайтесь попкорном, это будет грандиозный вечер», — высказал мнение Леглер.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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