Главный тренер «Локомотива-Кубань» объяснил поражение от «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич объяснил поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Матч вышел очень тяжёлым, как мы и ожидали. Особенно с точки зрения физики. Когда «Пари НН» дал такую энергию и силовую игру, мы не смогли ответить должным образом. Они вынудили нас допустить 25 потерь, а с такими показателями невозможно побеждать на выезде. Сейчас нам необходимо проанализировать всё, что произошло сегодня. Да, у нас был очень тяжёлый перелёт, но это не оправдание», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 93:79.



Следующий матч «Нижний Новгород» проведёт 31 октября на домашнем паркете. Соперниками нижегородцев будут баскетболисты московского МБА. Краснодарский «Локомотив-Кубань» в следующем туре сыграет в Краснодаре с казахстанской «Астаной», встреча состоится 31 октября.