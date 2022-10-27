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«Реал» проиграл «Виртусу» в Евролиге

«Реал» проиграл «Виртусу» в Евролиге
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Итальянский «Виртус» (Болонья) одержал победу в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей со счётом 95:92.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 18 очков. 16 баллов на свой счёт записал Исмаэль Бако. 14 баллов на счету Милоша Теодосича. По 12 баллов набрали Мам Джайте и Изайя Кординье.

В составе мадридского клуба 28 очков набрал Габриэль Дек. 18 очков набрал Марио Хезонья. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Уолтер Тавареш.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Олимпией» (Милан) в Италии. Встреча состоится 3 ноября, начало — в 22:30 мск. «Виртус Болонья» в 6-м туре регулярного чемпионата встретится с АСВЕЛом. Встреча пройдёт в Болонье 4 ноября, начало — в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
92 : 95
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Реал Мадрид: Дек - 28, Хезонья - 18, Муса - 13, Тавареш - 13, Корнели - 9, Ябуселе - 7, Пуарье - 4, Абальде, Льюль, Ндиайе, Родригес, Ханга
Виртус Болонья: Лундберг - 18, Бако - 16, Теодосич - 14, Джайте - 12, Кординье - 12, Хэкетт - 7, Мики - 6, Оджелей - 5, Уимс - 3, Пайола - 2, Белинелли, Манньон
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