«Реал» проиграл «Виртусу» в Евролиге

Итальянский «Виртус» (Болонья) одержал победу в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей со счётом 95:92.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 18 очков. 16 баллов на свой счёт записал Исмаэль Бако. 14 баллов на счету Милоша Теодосича. По 12 баллов набрали Мам Джайте и Изайя Кординье.



В составе мадридского клуба 28 очков набрал Габриэль Дек. 18 очков набрал Марио Хезонья. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Уолтер Тавареш.



В следующем туре «Реал» сыграет с «Олимпией» (Милан) в Италии. Встреча состоится 3 ноября, начало — в 22:30 мск. «Виртус Болонья» в 6-м туре регулярного чемпионата встретится с АСВЕЛом. Встреча пройдёт в Болонье 4 ноября, начало — в 22:30 мск.