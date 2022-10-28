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Результаты всех матчей Евролиги 27 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 27 октября, турнирная таблица
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«Монако» на выезде переиграл греческий «Олимпиакос» в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 81:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 23 очка. В составе хозяев паркета 15 очков набрал Шакилл Маккиссик.

В другом матче игрового дня израильский «Маккаби» одержал победу над «Панатинаикосом». Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой хозяев со счётом 85:74. Самым результативным игроком в составе победителей стал Лоренцо Браун, на счету которого 22 очка. В составе греческого клуба отличился Деррик Уильямс, набравший 17 очков.

В ещё одном матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 87:73 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Джонс, набравший 20 очков. В составе немецкого клуба дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Жан-Марк Кумадже. 15 очков на свой счёт записал Луис Олинде.

В другом матче дня сербский «Партизан» оказался сильнее «Жальгириса». Встреча прошла в Белграде и завершилась победой хозяев со счётом 87:76. В составе победителей отличился Кевин Пантер, набравший 26 очков. В составе «Жальгириса» 16 очков на свой счёт записал Кинан Эванс.

В заключительном матче дня итальянский «Виртус» на домашнем паркете переиграл мадридский «Реал». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей со счётом 95:92. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 18 очков. В составе мадридского клуба 28 очков набрал Габриэль Дек. 18 очков набрал Марио Хезонья. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Уолтер Тавареш.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
76 : 81
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Маккиссик - 15, Везенков - 13, Боломбой - 10, Слукас - 10, Уолкап - 10, Канаан - 5, Ларенцакис - 5, Фалль - 5, Питерс - 3, Блэк, Лунцис, Папаниколау
Монако: Окобо - 23, Джеймс - 20, Лойд - 10, Браун - 9, Диалло - 6, Мотеюнас - 6, Холл - 4, Морман - 3, Блоссомгейм, Макунду, Стразель, Уаттара
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 74
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Тель-Авив: Браун - 22, Болдуин - 14, Небо - 13, Колсон - 8, Пойтресс - 8, Ди Бартоломео - 7, Холлинс - 5, Адамс - 4, Мартин - 2, Соркин - 2, Коэн, Менко
Панатинаикос: Деррик Уильямс - 17, Понитка - 12, Папаяннис - 11, Григонис - 9, Ли - 6, Калаицакис - 5, Гудайтис - 4, Уолтерс - 4, Бохоридис - 3, Манцукас - 3, Калаицакис, Эндрюс
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
87 : 73
Альба
Берлин, Германия
Валенсия: Джонс - 20, Дублевич - 16, Александер - 12, Клавер - 7, Лопес-Аростеги - 7, Пуэрто - 6, ван Россом - 6, Радебо - 5, Препелич - 3, Уэбб III - 3, Прадилья - 2, Хименес
Альба: Кумадже - 15, Олинде - 15, Ламмерс - 9, Прочида - 9, Блатт - 6, Делов - 6, Зусман - 6, Сикма - 5, Ветцель - 2, Мачовски, Рапик, Шульте
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
87 : 76
Жальгирис
Каунас, Литва
Партизан: Пантер - 26, Экзам - 11, Ледей - 10, Лессор - 10, Нанналли - 10, Анджушич - 8, Мадар - 5, Папапетру - 4, Трифунович - 3, Вукчевич, Глас, Копривица
Жальгирис: Эванс - 16, Шмитс - 11, Браздейкис - 10, Кавано - 8, Лекавичюс - 8, Буткевичюс - 7, Улановас - 7, Хэйс - 7, Бирутис - 2, Димша, Кальнетис, Лукошюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
92 : 95
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Реал Мадрид: Дек - 28, Хезонья - 18, Муса - 13, Тавареш - 13, Корнели - 9, Ябуселе - 7, Пуарье - 4, Абальде, Льюль, Ндиайе, Родригес, Ханга
Виртус Болонья: Лундберг - 18, Бако - 16, Теодосич - 14, Джайте - 12, Кординье - 12, Хэкетт - 7, Мики - 6, Оджелей - 5, Уимс - 3, Пайола - 2, Белинелли, Манньон
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