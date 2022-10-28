Результаты всех матчей Евролиги 27 октября, турнирная таблица

«Монако» на выезде переиграл греческий «Олимпиакос» в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 81:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 23 очка. В составе хозяев паркета 15 очков набрал Шакилл Маккиссик.
В другом матче игрового дня израильский «Маккаби» одержал победу над «Панатинаикосом». Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой хозяев со счётом 85:74. Самым результативным игроком в составе победителей стал Лоренцо Браун, на счету которого 22 очка. В составе греческого клуба отличился Деррик Уильямс, набравший 17 очков.
В ещё одном матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 87:73 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Джонс, набравший 20 очков. В составе немецкого клуба дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Жан-Марк Кумадже. 15 очков на свой счёт записал Луис Олинде.
В другом матче дня сербский «Партизан» оказался сильнее «Жальгириса». Встреча прошла в Белграде и завершилась победой хозяев со счётом 87:76. В составе победителей отличился Кевин Пантер, набравший 26 очков. В составе «Жальгириса» 16 очков на свой счёт записал Кинан Эванс.
В заключительном матче дня итальянский «Виртус» на домашнем паркете переиграл мадридский «Реал». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей со счётом 95:92. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 18 очков. В составе мадридского клуба 28 очков набрал Габриэль Дек. 18 очков набрал Марио Хезонья. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Уолтер Тавареш.
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