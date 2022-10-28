«Даллас» обыграл «Бруклин» в овертайме благодаря трипл-даблу Дончича
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:125.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 41 очко, 11 подборов и 14 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тим Хардуэй-младший, который набрал 18 очков, два подбора и заработал одну передачу.
Самым результативным у гостей стал разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 39 очков, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить седьмой номер хозяев Кевина Дюранта, который набрал 37 очков, три подбора и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2022, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 129
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Бруклин Нетс: Ирвинг - 39, Дюрант - 37, Дюк - 10, О'Нил - 10, Клэкстон - 7, Симмонс - 7, Ватанабэ - 6, Самнер - 6, Миллз - 3, Карри, Моррис, Томас, Уильямс, Уоррен, Харрис, Шарп, Эдвардс
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Хардуэй-младший - 18, Клебер - 15, Вуд - 11, Динвидди - 11, Грин - 10, Баллок - 9, Макги - 8, Финни-Смит - 6, Дав. Бертанс, Дорси, Кампаццо, Нтиликина, Пауэлл, Пинсон, Райт, Харди
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