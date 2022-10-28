«Даллас» обыграл «Бруклин» в овертайме благодаря трипл-даблу Дончича

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:125.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 41 очко, 11 подборов и 14 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тим Хардуэй-младший, который набрал 18 очков, два подбора и заработал одну передачу.

Самым результативным у гостей стал разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 39 очков, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить седьмой номер хозяев Кевина Дюранта, который набрал 37 очков, три подбора и пять передач.