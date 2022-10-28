33 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Майами» на домашнем паркете

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:110.

Лидером по результативности в этой игре стал 34-летний американский разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 33 очка и совершивший 7 подборов и 9 передач. В составе «Хит» наибольшее количество очков набрал лёгкий форвард Джимми Батлер – 27 очков, 6 подборов и 8 передач.

Автором единственного дабл-дабла в этой встрече стал американский лёгкий форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс – 18 очков, 10 подборов и 2 передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт Хорнетс», а «Майами Хит» — с «Сакраменто Кингз».