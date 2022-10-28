33 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Майами» на домашнем паркете
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:110.
Лидером по результативности в этой игре стал 34-летний американский разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 33 очка и совершивший 7 подборов и 9 передач. В составе «Хит» наибольшее количество очков набрал лёгкий форвард Джимми Батлер – 27 очков, 6 подборов и 8 передач.
Автором единственного дабл-дабла в этой встрече стал американский лёгкий форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс – 18 очков, 10 подборов и 2 передачи.
В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт Хорнетс», а «Майами Хит» — с «Сакраменто Кингз».
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2022, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 110
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 19, Уиггинс - 18, Пул - 11, Грин - 10, Уайзмен - 10, Луни - 7, Грин - 6, Муди - 6, Джером - 3, Болдуин Мл., Дивинченцо, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 26, Страс - 14, Лоури - 12, Винсент - 9, Мартин - 8, Хироу - 7, Йович - 4, Робинсон - 3, Дедмон, Кэйн, Оладипо, Смит, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
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