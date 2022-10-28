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Результаты всех матчей НБА 28 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 28 октября, турнирная таблица
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28 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Бруклин Нетс» – «Даллас Маверикс» – 125:129 (ОТ)
«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 118:110
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Майами Хит» – 123:110
«Сакраменто Кингз» – «Мемфис Гриззлиз» – 110:125

В самом результативном матче самым полезным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 41 очко, 11 подборов и 14 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тим Хардуэй-младший, который набрал 18 очков, два подбора и заработал одну передачу. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 39 очков, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Кевина Дюранта, который набрал 37 очков, три подбора и пять передач.

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