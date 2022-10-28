Результаты всех матчей НБА 28 октября, турнирная таблица

28 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Бруклин Нетс» – «Даллас Маверикс» – 125:129 (ОТ)
«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 118:110
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Майами Хит» – 123:110
«Сакраменто Кингз» – «Мемфис Гриззлиз» – 110:125
В самом результативном матче самым полезным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 41 очко, 11 подборов и 14 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тим Хардуэй-младший, который набрал 18 очков, два подбора и заработал одну передачу. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 39 очков, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Кевина Дюранта, который набрал 37 очков, три подбора и пять передач.
- 28 октября 2022
-
08:00
-
07:18
-
05:34
-
00:52
-
00:05
-
00:00
- 27 октября 2022
-
23:53
-
23:49
-
23:17
-
23:03
-
22:39
-
21:56
-
21:41
-
21:28
-
21:06
-
20:27
-
19:53
-
19:52
-
19:49
-
18:58
-
18:49
-
18:44
-
17:49
-
17:44
-
16:29
-
15:06
-
14:33
-
13:57
-
13:17
-
13:00
-
12:42
-
11:49
-
11:19
-
10:36
-
10:31