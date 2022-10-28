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Чемпион НБА Мэтт Барнс выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях

Чемпион НБА Мэтт Барнс выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Мэтт Барнс выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях и, в частности, в WNBA.

«Каждый человек вправе сделать выбор в отношении смены пола, но спорт – это другое. Мне не нравится эта ситуация. Если вы родились женщиной, то, как мне кажется, вы должны принимать участие в женских лигах. Если с рождения вы являетесь мужчиной, то должны соревноваться только с мужчинами», — приводит слова Барнса Lakers Daily.

Источник отмечает, что в WNBA пока не было ни одного случая участия трансгендеров.

Ранее в МИД РФ высказали мнение, что допуск трансгендеров на соревнования приведёт к падению женского спорта.

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