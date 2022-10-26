Клэй Томпсон объяснил, почему не хочет выходить на пик формы к концу года

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что не намерен показывать лучшую игру в ближайшие месяцы. По словам американца, он хотел бы подгадать пик своей формы под серию плей-офф, которая начнётся 15 апреля.
«Я законченный перфекционист, и я хочу выглядеть великолепно прямо сейчас. Однако я должен понимать, что сезон будет долгим. И я хотел бы, чтобы мой пик пришёлся на время плей-офф, а не на начало ноября или декабрь.
Сейчас же я просто буду приносить пользу на всей площадке. Знаю, злачные ночи наступят, если я продолжу следовать курсу, буду оставаться терпеливым и доверюсь нашей команде. В прошлом году я поступил так же, и это привело к чемпионству», – приводит слова Томпсона издание San Francisco Chronicle.
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