Дончич прокомментировал инцидент с брошенным в него стаканом со льдом

Звёздный разыгрывающий «Далас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал инцидент в матче своей команды с «Бруклин Нетс» (129:125 ОТ).

Напомним, в овертайме один из фанатов бросил с трибуны стакан со льдом, который упал на паркет рядом с Дончичем. Это произошло в тот момент, когда Кевин Дюрант выполнял штрафной бросок.

«Я ничего не думал в этот момент. Подобное со мной происходило в Европе, поэтому вы не увидели никакой особенной реакции», — приводит слова Дончича Basket News.

Лука Дончич стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив трипл-дабл (41 очко, 11 подборов и 14 результативных передач), и помог «Далласу» одержать победу.

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