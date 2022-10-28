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«Голден Стэйт» — самый дорогой клуб НБА. 20 лет рейтинг возглавляли «Никс» или «Лейкерс»

«Голден Стэйт» — самый дорогой клуб НБА. 20 лет рейтинг возглавляли «Никс» или «Лейкерс»
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«Голден Стэйт Уорриорз» возглавил рейтинг самых дорогих клубов Национальной баскетбольной ассоциации по версии журнала Forbes. Стоит отметить, что впервые за более чем 20 лет во главе рейтинга не «Нью-Йорк Никс» или «Лос-Анджелес Лейкерс».

Стоимость «Голден Стэйт» за последний год выросла на 25% и теперь составляет $ 7 млрд. В тройке самых дорогих клубов лиги также «Никс», чья стоимость составляет $ 6,1 млрд и выросла на 5%, и «Лейкерс» — $ 5,9 млрд, рост на 7%.

В прошлом сезоне «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в четвёртый раз за последние восемь лет. В финальной серии «Уорриорз» переиграли «Бостон Селтикс» 4-2. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри был признан самым ценным игроком финала впервые в карьере.

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