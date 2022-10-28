«Голден Стэйт» — самый дорогой клуб НБА. 20 лет рейтинг возглавляли «Никс» или «Лейкерс»

«Голден Стэйт Уорриорз» возглавил рейтинг самых дорогих клубов Национальной баскетбольной ассоциации по версии журнала Forbes. Стоит отметить, что впервые за более чем 20 лет во главе рейтинга не «Нью-Йорк Никс» или «Лос-Анджелес Лейкерс».



Стоимость «Голден Стэйт» за последний год выросла на 25% и теперь составляет $ 7 млрд. В тройке самых дорогих клубов лиги также «Никс», чья стоимость составляет $ 6,1 млрд и выросла на 5%, и «Лейкерс» — $ 5,9 млрд, рост на 7%.



В прошлом сезоне «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в четвёртый раз за последние восемь лет. В финальной серии «Уорриорз» переиграли «Бостон Селтикс» 4-2. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри был признан самым ценным игроком финала впервые в карьере.