«Голден Стэйт» — самый дорогой клуб НБА. 20 лет рейтинг возглавляли «Никс» или «Лейкерс»
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«Голден Стэйт Уорриорз» возглавил рейтинг самых дорогих клубов Национальной баскетбольной ассоциации по версии журнала Forbes. Стоит отметить, что впервые за более чем 20 лет во главе рейтинга не «Нью-Йорк Никс» или «Лос-Анджелес Лейкерс».
Стоимость «Голден Стэйт» за последний год выросла на 25% и теперь составляет $ 7 млрд. В тройке самых дорогих клубов лиги также «Никс», чья стоимость составляет $ 6,1 млрд и выросла на 5%, и «Лейкерс» — $ 5,9 млрд, рост на 7%.
В прошлом сезоне «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в четвёртый раз за последние восемь лет. В финальной серии «Уорриорз» переиграли «Бостон Селтикс» 4-2. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри был признан самым ценным игроком финала впервые в карьере.
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