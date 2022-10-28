«Доминирования больше нет». Легенда НБА высказался об игре Дюранта

Легендарный игрок НБА Айзея Томас поделился мнением об игре звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



«Мне бы хотелось обратить внимание на ситуацию с Дюрантом. Если он раньше набирал 30 очков, то это означало, что он доминировал на площадке. Сейчас если набрал 30 очков — это просто очки. Раньше это значило победу его команды, сейчас всё изменилось. Доминирования больше нет», — приводит слова Томаса Sportskeeda.



Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг в последних трёх матчах «Бруклина» набрали более 100 очков каждый. Это второй дуэт в истории лиги, который при таких показателях потерпел три поражения кряду.



Дюрант в межсезонье подавал официальный запрос на обмен в другую команду, но в итоге кандидатов на звёздного игрока не нашлось, и он отозвал запрос.

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