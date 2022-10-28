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«Доминирования больше нет». Легенда НБА высказался об игре Дюранта

«Доминирования больше нет». Легенда НБА высказался об игре Дюранта
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Легендарный игрок НБА Айзея Томас поделился мнением об игре звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

«Мне бы хотелось обратить внимание на ситуацию с Дюрантом. Если он раньше набирал 30 очков, то это означало, что он доминировал на площадке. Сейчас если набрал 30 очков — это просто очки. Раньше это значило победу его команды, сейчас всё изменилось. Доминирования больше нет», — приводит слова Томаса Sportskeeda.

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг в последних трёх матчах «Бруклина» набрали более 100 очков каждый. Это второй дуэт в истории лиги, который при таких показателях потерпел три поражения кряду.

Дюрант в межсезонье подавал официальный запрос на обмен в другую команду, но в итоге кандидатов на звёздного игрока не нашлось, и он отозвал запрос.

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