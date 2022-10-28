Кевин Дюрант рассказал, что нужно сделать «Бруклину», чтобы не провалить сезон

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант предельно откровенно ответил на вопрос журналистов, что необходимо изменить в команде, чтобы наладить игру и не провалить сезон. Напомним, «Нетс» стартовали с четырёх поражений и одной победы.

«Нужно менять всё. Мы должны разбирать каждую игру нашей команды, пересматривать все схемы и попытаться найти оптимальный вариант», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Сегодня, 28 октября, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» в овертайме уступил «Даллас Маверикс» со счётом 125:129. Кевин Дюрант в этом матче набрал 37 очков, сделал три подбора и отдал пять результативных передач.

На данный момент «Нетс» идут на 13-м месте в таблице Западной конференции.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok.