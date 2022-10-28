УНИКС обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС обыграл московский МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей со счётом 97:91.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 30 очков. Луи Лабери оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Ещё 12 очков на свой счёт записал Вячеслав Зайцев.
В составе МБА отличился Владислав Одиноков, набравший 15 очков. Ещё 14 очков на счету Даниила Касаткина.
Следующий матч УНИКС проведёт 1 ноября в Казани. Соперниками казанцев будут баскетболисты саратовского «Автодора». Московский МБА в следующем туре сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Пари Нижний Новгород», встреча состоится 31 октября.
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