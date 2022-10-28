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УНИКС обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл МБА в Единой лиге ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл московский МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей со счётом 97:91.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 30 очков. Луи Лабери оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Ещё 12 очков на свой счёт записал Вячеслав Зайцев.

В составе МБА отличился Владислав Одиноков, набравший 15 очков. Ещё 14 очков на счету Даниила Касаткина.

Следующий матч УНИКС проведёт 1 ноября в Казани. Соперниками казанцев будут баскетболисты саратовского «Автодора». Московский МБА в следующем туре сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Пари Нижний Новгород», встреча состоится 31 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
28 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
81 : 97
УНИКС
Казань, Россия
МБА: Валиев - 9, Одиноков - 6, Пушков - 6, Лопатин - 5, Касаткин - 4, Хоменко - 4, Кочергин - 2, Якушин - 2, Голдырев, Клюев, Платонов, Ремизов
УНИКС: Рейнольдс - 14, Лабери - 10, Хантер - 8, Зайцев - 5, Браун - 4, Димитриевич - 4, Жбанов, Забелин, Ильницкий, М. Кулагин, Разумов, Ткаченко
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