УНИКС обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС обыграл московский МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей со счётом 97:91.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 30 очков. Луи Лабери оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Ещё 12 очков на свой счёт записал Вячеслав Зайцев.



В составе МБА отличился Владислав Одиноков, набравший 15 очков. Ещё 14 очков на счету Даниила Касаткина.



Следующий матч УНИКС проведёт 1 ноября в Казани. Соперниками казанцев будут баскетболисты саратовского «Автодора». Московский МБА в следующем туре сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Пари Нижний Новгород», встреча состоится 31 октября.