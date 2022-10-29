Дерозан эмоционально отреагировал на своё историческое достижение в НБА

Лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан прокомментировал попадание в топ-50 лучших снайперов в истории НБА. По итогам матча с «Сан-Антонио Спёрс» (124:129) у баскетболиста в активе 20 026 очков за всё время выступлений в лиге.
«Я не поверил, когда это произошло. Это незабываемо. Сколько людей играло в лиге за 75 лет, но лишь некоторым удалось достигнуть этой отметки. Многие мои любимые игроки, за которыми я наблюдал, не смогли этого добиться.
Рад, что теперь буду упомянут в рейтинге результативности, в топ-50 лучших снайперов за всё время. Мне предоставился шанс получить уважение от одного из величайших тренеров всех времён, я сыграл в Сан-Антонио, и эти болельщики рады видеть меня как никогда», — приводит слова Дерозана пресс-служба НБА.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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