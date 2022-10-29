Чарльз Баркли назвал трёх идеальных баскетболистов

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли назвал, по его мнению, трёх идеальных игроков. В список вошли американцы Майкл Джордан, Коби Брайант и Леброн Джеймс.

«Когда я смотрю на Майкла, Коби и Леброна… Не хочется кого-то пропускать, потому что Карим [Абдул-Джаббар] также достоин упоминания. Он один из величайших. Билл Расселл, упокой господь его душу, является великим.

Однако я никогда не смотрел на него как на парня, способного набрать 20 очков за игру. Я не считаю его великим атакующим игроком. Он был велик в том, чтобы побеждать, подбирать мяч и защищаться. Но Майкл, Коби и Леброн – те парни, к которым я был подошёл и сказал: «Оу, это идеальный игрок», – сказал Баркли в рамках подкаста The Steam Room.