Новичок «Басконии» заявил, что хочет вернуться в НБА

Новобранец «Басконии» Маркус Ховард заявил, что мечтает о возвращении в Национальную баскетбольную ассоциацию.



«НБА — моя мечта. Моя главная цель — вернуться туда. И это возможно, если я смогу полностью реализовать свой потенциал в «Басконии». Они уже показали, что являются прекрасным клубом, который хочет бороться за победы и титулы», — приводит слова Маркуса Ховарда Mozzart Sport.



На счету Ховарда два сезона, проведённых в составе «Денвер Наггетс». Ховард принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 3,7 очка.



В «Басконию» Маркус перешёл прошедшим летом. В Евролиге в первых пяти турах Ховард набирает в среднем 18,2 очка за встречу.