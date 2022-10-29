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Новичок «Басконии» заявил, что хочет вернуться в НБА

Новичок «Басконии» заявил, что хочет вернуться в НБА
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Новобранец «Басконии» Маркус Ховард заявил, что мечтает о возвращении в Национальную баскетбольную ассоциацию.

«НБА — моя мечта. Моя главная цель — вернуться туда. И это возможно, если я смогу полностью реализовать свой потенциал в «Басконии». Они уже показали, что являются прекрасным клубом, который хочет бороться за победы и титулы», — приводит слова Маркуса Ховарда Mozzart Sport.

На счету Ховарда два сезона, проведённых в составе «Денвер Наггетс». Ховард принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 3,7 очка.

В «Басконию» Маркус перешёл прошедшим летом. В Евролиге в первых пяти турах Ховард набирает в среднем 18,2 очка за встречу.

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