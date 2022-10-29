Главный тренер «Локомотива-Кубань» объяснил неудачные выступления на старте сезона

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал неудачное начало сезона для своих подопечных.
«Когда команда такая молодая, то взлёты и падения будут, нравится это или нет. Тяжело ожидать от молодёжи стабильности в каждом матче. Нам нужно учиться этой стабильности. У них есть талант, есть качество игры, но это качество нужно демонстрировать в каждом матче. Они становятся уже не «ролевиками», а игроками основы. К ним соперники готовятся особенно, они вынуждены играть под давлением. Вот такая ситуация. Нужно под неё подстраиваться, парням нужно адаптироваться и показывать стабильность», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт краснодарской команды.
«Локомотив-Кубань» потерпел два поражения подряд в Единой лиге ВТБ. В первых шести матчах регулярного чемпионата краснодарский клуб одержал две победы и потерпел четыре поражения.
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