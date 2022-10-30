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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 5-ю победу кряду, обыграв «Атланту»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 5-ю победу кряду, обыграв «Атланту»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:115, которая стала для них пятой кряду со старта сезона.

Лучшим по результативности стал американский разыгрывающий «Хоукс» Трей Ян, набравший 42 очка и совершивший 6 подборов и 5 передач. У «Бакс» самый значимый вклад в победу внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков, 17 подборов и 4 передач.

Ещё по дабл-даблу на счету разыгрывающего «Милоуки» Джру Холидэя (34 очка, 2 подбора и 12 передач) и швейцарского центрового «Атланты» Клинта Капелы (11 очков, 10 подборов и 1 передача).

В следующем матче «Милуоки» примет «Детройт Пистонс» (в ночь на вторник, 1 ноября), а «Атланта» в этот же день сыграет на выезде с «Торонто Рэпторс».

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Холидэй - 34, Лопес - 21, Нвора - 11, Портис - 9, Мэттьюз - 5, Боучэмп - 3, Аллен - 2, Ибака - 2, Картер - 2, Адетокунбо, Грин, Инглс, Коннотон, Мамукелашвили, Миддлтон, Хилл
Атланта Хоукс: Янг - 42, Мюррей - 21, Хантер - 14, Капела - 11, Холидэй - 10, Оконгву - 6, Джонсон - 4, Коллинс - 4, Холидей - 3, Богданович, Гриффин, Калвер, Камински, Крейчи, Мартин, Форрест
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