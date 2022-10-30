Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 5-ю победу кряду, обыграв «Атланту»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:115, которая стала для них пятой кряду со старта сезона.
Лучшим по результативности стал американский разыгрывающий «Хоукс» Трей Ян, набравший 42 очка и совершивший 6 подборов и 5 передач. У «Бакс» самый значимый вклад в победу внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков, 17 подборов и 4 передач.
Ещё по дабл-даблу на счету разыгрывающего «Милоуки» Джру Холидэя (34 очка, 2 подбора и 12 передач) и швейцарского центрового «Атланты» Клинта Капелы (11 очков, 10 подборов и 1 передача).
В следующем матче «Милуоки» примет «Детройт Пистонс» (в ночь на вторник, 1 ноября), а «Атланта» в этот же день сыграет на выезде с «Торонто Рэпторс».
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