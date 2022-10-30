Аналитик ESPN назвал лучшего универсала в атаке, играющего в НБА
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Бывший игрок НБА, а ныне аналитик ESPN Тим Леглер назвал звёздного разыгрывающего «Далас Маверикс» Луку Дончича лучшим универсалом в атаке из всех игроков лиги.
«Лука Дончич — лучший универсальный атакующий игрок в НБА. Сейчас, честно говоря, это даже не стоит обсуждать», — написал Леглер в своих социальных сетях.
Лука Дончич в этом сезоне принял участие во всех пяти играх регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру 35,2 очка, совершая 10,8 подбора и отдавая 9,4 результативных передачи. В последних двух матчах он оформил трипл-дабл. Однако столь результативная игра Дончича пока не всегда приносит успех команде, «Даллас» начал сезон с двух побед и трёх поражений.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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