Грин: не нужно быть учёным, чтобы построить хорошую команду вокруг Джеймса и Дэвиса
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Форвард «Мемфис Гриззлиз» Дэнни Грин раскритиковал селекцию «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье НБА. По мнению баскетболиста, клуб потерял хороших игроков, на замену которым вернулся лишь Деннис Шрёдер, который является одним из немногих, кто вписывается в команду вокруг звёздных лидеров.
«Мы видим, что происходит с командой. «Лейкерс» вернули перед сезоном Денниса Шрёдера. Думаю, он хорошо вписывается в состав. Но было много достойных игроков, которых отпустили или обменяли, решив, что у них есть более подходящий вариант. Не нужно быть учёным-ракетостроителем, чтобы создать хорошую команду вокруг Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса», — приводит слова Грина Fadeaway World.
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