Зак Лоу прокомментировал критику Чарльза Баркли в отношении игры Клэя Томпсона

Обозреватель ESPN Зак Лоу признался, что не понимает людей, которые критикуют игру защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.

Ранее член Зала славы НБА Чарльз Баркли заявил, что баскетболист не может играть как раньше, поэтому у него появляются иногда вспышки агрессии, когда не всё получается на паркете.

«С того момента, как он вернулся на площадку, я был удивлён и сбит с толку тем, как много людей придирались к его игре… Этот парень порвал крестообразные связки, затем у него была травма ахилла… Клэй Томпсон чертовски силён, он легенда», — приводит слова Лоу Clutch Points.

Томпсон пропустил по причине травмы около 2,5 лет и вернулся на паркет в начале 2022 года. В этом сезоне защитник принял участие во всех шести играх чемпионата, набирая в среднем 12,6 очка за игру.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.