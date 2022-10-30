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«Горжусь этим». Баркли рассказал о том, как он целый день питался только пончиками

«Горжусь этим». Баркли рассказал о том, как он целый день питался только пончиками
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал историю о том, как он целый день питался только пончиками, разделив их на несколько порций.

«Я заказал целую дюжину пончиков и разделил их на три порции. Это всё, что я съел за целый день. Я кое-как сдержался, чтобы не съесть их все за один присест. Я съел немного около девяти часов утра, съел часть около двух часов дня и съел оставшиеся около семи часов вечера. Это был отличный день. Я горжусь этим и не жалею. Хотя я вообще не понимаю, как можно сожалеть, что твой день прошёл так прекрасно и ты получил так много удовольствия. Хотя я мог бы съесть их все за один присест, потому что тогда я был без ума от этих пончиков», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

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