«Ты намного хуже Ирвинга». Энес Кантер обратился к владельцу «Бруклина»

Известный баскетболист Энес Кантер Фридом, пребывающий в статусе свободного агента, обратился к владельцу «Бруклин Нетс» Джо Цаю после того, как тот осудил разыгрывающего своей команды Кайри Ирвинга за недавние публикации в социальных сетях.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Я аплодирую тебе за осуждение Кайри Ирвинга после многочисленных антисемитских инцидентов.



Пришло время осудить себя за поддержку убийства миллионов мусульман в Китае. Ты буквально содействуешь геноциду, чёртов лицемер Джо Цай.



Ты намного хуже, чем Кайри», — написал Кантер в социальных сетях.